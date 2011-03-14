Миллиардер Слипенчук стал депутатом
14 марта 2011, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный директор инвестиционно-финансовой компании "Метрополь" Михаил Слипенчук стал депутатом совета депутатов муниципального образования "Еравнинский район" по Исингинскому округу №13 в Бурятии.
Новые правила формирования Совета федерации обязывает сенаторов быть избранными в местные или региональные представительные органы власти, сообщает "Газета.ру"..
Состояние Слипенчука в 2010 году по версии журнала "Финанс" оценено в 11,5 миллиарда рублей. В Еравнинском районе находится Озерное месторождение полиметаллов, лицензией на разработку которого владеет "Металлы Восточной Сибири" – дочерняя структура компании "Метрополь".