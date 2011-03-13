Арестованы подозреваемые в избиении эколога Константина Фетисова

Арестованы двое участников нападения на химкинского эколога Константина Фетисова, сообщают в воскресенье сетевые СМИ: определением Химкинского суда арестованы ранее судимый 24-летний Евгений Морозов и 25-летний Константин Кривенцов.

Морозов и Кривенцов были задержаны сотрудниками уголовного розыска ГУВД Московской области в минувшую пятницу.





Нападение на главу Химкинского отделения партии "Правое дело" и экозащитника К.Фетисова произошло 4 ноября 2010 года, его избили бейсбольными битами, потерпевший не может ни говорить, ни писать. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).