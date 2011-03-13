Готовится к вылету в Японию самолет Ил-76 МЧС РФ

Япония примет помощь российских спасателей для проведения поисково-спасательных работ в зоне разрушительного землетрясения, сообщила в воскресенье журналистам руководитель управления информации МЧС РФ Ирина Андрианова.



"Готовится к вылету самолет Ил-76 МЧС РФ, который доставит в Японию спасателей отряда "Центроспас", около 50 человек, три аварийно-спасательных автомобиля и необходимое для работы оборудование", - сказала И.Андрианова в воскресенье журналистам.