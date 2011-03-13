Белоруссия говорит о неправомерном использовании полномочий трансинспекцией РФ

Органы транспортной инспекции России, расположенные на границе с Белоруссией, неправомерно используют свои полномочия, заявил заместитель Министра экономики Белоруссии Антон Кудасов на пресс-конференции в Минске 12 марта.

По его словам, в последнее время разные люди наблюдали "признаки того, что транспортные органы в отсутствие таможенных органов на белорусско-российской границе имеют возможности и на самом деле применяют ряд мер, которые, по нашему мнению, не должны применяться на внутренних границах, а должны обеспечиваться на внешнем контуре Таможенного союза".

В частности, проинформировал белорусский чиновник, периодически органы транспортного контроля, которые до настоящего времени находятся на выше упомянутой границе, задают владельцам грузов вопросы о характере грузов,

в то время как данная информация относится исключительно к ведению таможенных органов и повторно получать ее, после прохождения внешней границы Таможенного союза не только не имеет смысла, но и противоречит

соглашениям, имеющимся между государствами.

И всё же уход таможенных органов с белорусско-российской границы дал положительный эффект, притом весьма существенный.

"Среди важнейших результатов работы Таможенного союза в 2010-м году я

бы конечно назвал эффект от упрощения прежде всего таможенных процедур,

которые являлись обязательными при прохождении товаров из Республики

Беларусь в Российскую Федерацию и из России в Белоруссии. Это позволило

сократить время на перевозку товаров и безусловно создать дополнительные

предпосылки для развития бизнеса в Белоруссии, в том числе для

привлечения иностранных инвестиций",- отметил Антон Кудасов.

В том числе с учетом выше упомянутых явлений, 14-го марта в Минске

состоится очередное заседание Комиссии Таможенного союза, членами

которой являются вице-премьеры правительств Белоруссии, Казахстана и

России и на котором будут рассмотрены такие вопросы, как окончательный

перенос всех видов контроля с внутренних границ между

государствами-участниками на внешний контур границ. Причем в случае с

белорусско-российской границей речь идет о транспортном контроле.

Затем эти вопросы будут рассмотрены на заседании Межгосударственного

совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав

правительств, в котором примут участие Премьер-Министры России,

Белоруссии и Казахстана Владимир Путин, Михаил Мясникович и Карим

Масимов.