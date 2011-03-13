Белоруссия говорит о неправомерном использовании полномочий трансинспекцией РФ
13 марта 2011, 15:17 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Органы транспортной инспекции России, расположенные на границе с Белоруссией, неправомерно используют свои полномочия, заявил заместитель Министра экономики Белоруссии Антон Кудасов на пресс-конференции в Минске 12 марта.
По его словам, в последнее время разные люди наблюдали "признаки того, что транспортные органы в отсутствие таможенных органов на белорусско-российской границе имеют возможности и на самом деле применяют ряд мер, которые, по нашему мнению, не должны применяться на внутренних границах, а должны обеспечиваться на внешнем контуре Таможенного союза".
В частности, проинформировал белорусский чиновник, периодически органы транспортного контроля, которые до настоящего времени находятся на выше упомянутой границе, задают владельцам грузов вопросы о характере грузов,
в то время как данная информация относится исключительно к ведению таможенных органов и повторно получать ее, после прохождения внешней границы Таможенного союза не только не имеет смысла, но и противоречит
соглашениям, имеющимся между государствами.
И всё же уход таможенных органов с белорусско-российской границы дал положительный эффект, притом весьма существенный.
"Среди важнейших результатов работы Таможенного союза в 2010-м году я
бы конечно назвал эффект от упрощения прежде всего таможенных процедур,
которые являлись обязательными при прохождении товаров из Республики
Беларусь в Российскую Федерацию и из России в Белоруссии. Это позволило
сократить время на перевозку товаров и безусловно создать дополнительные
предпосылки для развития бизнеса в Белоруссии, в том числе для
привлечения иностранных инвестиций",- отметил Антон Кудасов.
В том числе с учетом выше упомянутых явлений, 14-го марта в Минске
состоится очередное заседание Комиссии Таможенного союза, членами
которой являются вице-премьеры правительств Белоруссии, Казахстана и
России и на котором будут рассмотрены такие вопросы, как окончательный
перенос всех видов контроля с внутренних границ между
государствами-участниками на внешний контур границ. Причем в случае с
белорусско-российской границей речь идет о транспортном контроле.
Затем эти вопросы будут рассмотрены на заседании Межгосударственного
совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав
правительств, в котором примут участие Премьер-Министры России,
Белоруссии и Казахстана Владимир Путин, Михаил Мясникович и Карим
Масимов.