В России приостановлена продажа путевок в Японию

Российские туроператоры приостановили продажу путевок в Японию. Всего на данный момент в Японии находится 18 российских туристов - это туристы компании "ВИП Сервис".

"В субботу, 12 марта, Ростуризм связался с представителями почти всех туроператоров, занимающихся японским направлением. Все они говорят о том, что приостановили продажу туров на остров и сейчас возвращают туристам деньги, либо предлагают альтернативные направления", - сообщил руководитель пресс-службы Ростуризма Олег Моисеев.