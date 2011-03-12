Россия возобновит помощь приднестровским пенсионерам и детским домам

Спикер Госдумы РФ Борис Грызлов заявил, что Россия вновь возобновит оказание материальной и гуманитарной помощи пенсионерам, больницам и детским домам Приднестровья.



На встрече спикера Госдумы РФ Бориса Грызлова с председателем Верховного совета Приднестровья Анатолием Каминским была достигнута договоренность об усилении мер контроля: так как доплата приднестровским пенсионерам со стороны России составит порядка 15 долларов на человека, то это весьма существенная сумма для республики.



Напомним, Россия с конца 2007 года до середины 2010 года производила доплаты в качестве надбавок пенсионерам. На эти меры социальной поддержки пенсионерам было перечислено около 55 миллионов рублей. Но, как оказалось, схема расходования денежных средств была непрозрачной. Именно по этой причине помощь Приднестровью была прекращена.



