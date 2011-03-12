МЧС РФ подтверждает - радиационной опасности для России нет

В МЧС России подтвердили сегодня, что радиационной опасности на Дальнем Востоке нет. В связи с аварией на японской АЭС "Фукусима-1" радиационная обстановка постоянно контролируется, угрозы нет.



В Управлении информации МЧС России сообщили: "Ситуация постоянно контролируется, никакой угрозы нет. Основные фоновые показатели радиационной обстановки в норме".



Представители Роспотребнадзора ранее заявили, что в сторону Камчатки движется радиоактивное облако, оно достигнет территории РФ в течение суток. В свою очередь, начальник главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю Анатолий Плевако сказал, что в случае приближения радиоактивного облака к нашей территории его осадят с помощью специальных реагентов самолеты и вертолеты, передает РИА Новости.