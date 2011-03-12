Авария на японской АЭС не повторит чернобыльскую ситуацию - Велихов

Президент научного центра "Курчатовский институт" академик Евгений Велихов считает, что авария на японской АЭС "Фукусима-1" не повторит чернобыльскую ситуацию.



По словам Евгения Велихова, авария чернобыльского типа на японской АЭС исключена, "так как там нет графита и гореть там нечему", "на японской АЭС стоят реакторы корпусного типа японского производства, охлаждаемые водой", передает News.ru.



Роспотребнадзор РФ накануне распорядился усилить надзор за радиационной безопасностью населения в Сахалинской, Камчатской, Магаданской областях, Приморском и Хабаровском краях. На данный момент ухудшения радиационного фона на российской территории не зафиксировано. В пресс-службе ГУ МЧС по Дальневосточному региону сообщили: "Все показатели по радиационному фону на территории Сахалинской области в пределах нормы. Угрозы здоровью и жизни населения нет".