В Лаборатории реактивного движения НАСА, которая находится в штате Калифорния в городе Пасадине сообщили, что катастрофическое землетрясение в Японии сместило ось Земли и сократило земные сутки.



Американский ученый Ричард Росс рассказал, что по предварительным оценкам, землетрясение в Японии привело к смещению собственной оси Земли на 15 см и к сокращению продолжительности земных суток на 1,6 микросекунды.

Ричард Росс уточнил далее, что в распоряжении лаборатории НАСА точных результатов наблюдений пока нет, но имеются расчеты, которые, по его словам, "указывают на то, что продолжительность земных суток должна была сократиться на 1,6 микросекунды, а ось, вокруг которой сбалансированы массы планеты, должна была сместиться на 15 см в сторону 139-го градуса восточной долготы".



Ричард Росс пояснил, что нельзя путать собственную ось Земли с осью вращения планеты. Земная ось "смещается постоянно" под воздействием любого события, которое приводит к изменению распределения масс крупных объектов на поверхности. Ученый продолжил: "Длительность суток меняется точно так, как фигурист наращивает скорость вращения своего тела на месте, прижимая руки к бокам. Землетрясение в Японии сместило массу Земли таким образом, что планета стала вращаться чуть быстрее. Соответственно, продолжительность суток сократилась".