Хрущевки в Москве снесут к 2014 году

В Москве хрущевки снесут к 2014 году. Столичное правительство намерено утвердить программу сноса ветхого жилья к сентябрю 2011 года.

По словам руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, все адреса, сроки, объемы вложений и способы ликвидации домов, подлежащих сносу, определяются. Хуснуллин уточнил, что в Москве будет разработана программа, в рамках которой будут привлекать инвесторов на развитие застроенных территорий.

Сроки сноса хрущевок в Москве переносились не один раз. В 2010 году московские власти заявляли, что надеются завершить снос всех хрущевок до конца 2012 года.