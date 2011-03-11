В Москве полиция частично перекрыла Манежную площадь из-за возможных акций

В Москве сегодня полиция частично перекрыла Манежную площадь в центре города в ожидании возможных несогласованных акций, сообщения о которых появились в Интернете. После того, как 11 декабря 2010 года на Манежной площади в центре столицы произошли массовые беспорядки, правоохранительные органы принимают такие меры 11-го числа ежемесячно.

На площади дежурит большое число сотрудников правоохоанительных органов.

Ограничен выход из подземного перехода к площади между гостиницей "Москва" и торговым центром "Охотный ряд". Торговый центр продолжает работать. По последним данным, обстановка на Манежной площади Москвы спокойная. Никаких агрессивно настроенных групп молодежи в центре города не наблюдается.