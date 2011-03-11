Анне Шавенковой снова вынесли приговор с 14-летней отсрочкой

К двум с половиной годам колонии-поселения приговорена Анна Шавенкова в Иркутске сбившая на машине двух женщин, одна из которых впоследствии скончалась: исполнение приговора намечено на 2024 год, когда ребенку осужденной Шавенковой исполнится 14 лет.

В августе 2010 года Шавенкову уже осудили на три года колонии-поселения с 14-летней отсрочкой исполнения, но приговор был отменен кассационной инстанцией из-за выявленных процессуальных нарушений, допущенных при рассмотрении дела.



Отметим, что в ходе прений сторон на повторном процессе прокурор потребовал смягчить наказание Шавенковой с трех до двух с половиной лет и сохранить 14-летнюю отсрочку. Адвокаты потерпевших со своей стороны настаивали на немедленном приведении приговора в исполнение