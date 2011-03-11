В Рязани сегодня суд вынесет приговор чиновнице, выбросившей гуманитарный груз

В Рязани судья сегодня огласит приговор бывшему директору центра соцобслуживания Светлане Дардыкиной. Дело экс-чиновницы, выбросившей гуманитарный груз для пострадавших в результате лесных пожаров, вызвало широкий общественный резонанс.

Напомним, летом 2010 года Дардыкина распорядилась выкинуть на свалку тонны гуманитарной помощи. Вещи для погорельцев собирали всем миром. В Рязань практически новые одежду, обувь и бытовую технику привезли из Новосибирска. Экс-чиновница сказала, что вещи были непригодными.

По данным следствия, Светлана Дардыкина ненадлежащим образом распорядилась данной гуманитарной помощью, не поставила в известность лиц, которые должны были её распределять, и приняла решение об её утилизации, дав указания своим подчинённым.

В действиях экс-чиновницы Следственный комитет усмотрел признаки халатности. Дардыкиной грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до 3 месяцев.