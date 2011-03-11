Собянин распорядился ускорить освобождение земли под развязку с МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение ускорить освобождение участков земли под строительство развязки МКАД с магистралью "Вешняки-Люберцы". Столичный градоначальник поручил департаменту строительства Москвы за один месяц завершить подписание договоров на выплату денежных компенсаций организациям, попадающим в зону строительства данной развязки.

В зоне строительства находятся 14 строений и четыре автостоянки по улице Косинская и два объекта на седьмом и восьмом километрах МКАД. Представитель мэрии отметил, что денежная компенсация предусмотрена тем лицам, которые имеют на это право согласно действующему законодательству, передает РИА Новости.



Собянин поручил префектуре Восточного административного округа Москвы принять меры, необходимые для выполнения распоряжения.