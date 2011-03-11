ГУВД по Московской области в 2011 году закупит оружия на 15 000 000 рублей

2010 г. был как никогда сложным для тыла ГУВД Подмосковья. Из-за трудностей в доходной части бюджета, Правительство Московской области существенно сократило финансирование ГУВД.

«Прежде всего, это коснулось материально-технического обеспечения. Выделенных денежных средств, хватало только на поддержание в технически исправном состоянии имеющегося имущества», - рассказал заместитель начальника ГУВД по Московской области – начальник тыла генерал-майор милиции Евгений Петин.

Таким образом, практически были приостановлены все ремонтно-строительные работы в зданиях и сооружениях. В Главке имелись денежные средства только на обслуживание зданий, сооружений и инженерных сетей. В целом расходы на материально-техническое обеспечение по областному бюджету снизились на 29,7%. В этих условиях ГУВД смогло приобрести в необходимом количестве лишь форменное обмундирование и бензин.

Однако, весомую роль в оснащении подразделений новейшими системами и транспортом сыграло руководство МВД РФ. Так, в 2010 г. МВД выделило 467 автомашин, 511 комплектов радиостанций, 2 811 проводных средств связи. За счет средств федерального бюджета отремонтировано 27 объектов, в том числе 7 изоляторов временного содержания и 17 зданий УВД-ОВД.

Кроме этого, в рамках областной целевой программы в 2010 г. построены аппаратно-программные комплексы видеонаблюдения и фиксации правонарушений «Безопасный город» в 4 муниципальных образованиях Московской области с общим объемом финансирования 25 000 000 рублей. Оснащены навигационным оборудованием значительная часть автомашин дежурных частей, Управления ГИБДД и ППС, создан современный Центр управления нарядами.

«В 2011 г. финансирование из областного бюджета увеличилось на 9% и составило 15 млрд 993 млн. рублей, из них 3 млрд 256 млн. рублей средства на материально-техническое обеспечение ГУВД. В текущем году планируется приобрести за счет средств областного бюджета 436 автомашин на сумму 229 800 000 рублей, ГСМ на сумму 503 000 000 рублей, вещевого имущества на 117 500 000 рублей, вооружения и средств индивидуальной защиты на 15 000 000 рублей.

Проведен анализ оснащенности подразделений ГУВД с целью выявление морально устаревших видов вооружения, специальной техники и материальных средств.

«Предстоит значительно укрепить оснащенность основными видами техники и вооружения, поднять на более высокий уровень организацию метрологической службы, противопожарной безопасности, принять меры по снижению энергопотребления и повышению энергетической эффективности. Требует более пристального внимания водительская дисциплина личного состава», - сказал Е.Петин.