Дочерняя компания "Газпрома" купила участок земли площадью 140 тыс кв.метров в Приморском районе Петербурга по адресу Лахтинский проспект, 2. Здесь, возможно, будет построен "Охта-центр".



Сотрудница компании "Общественно-деловой центр "Охта" рассказала, что, вероятно, на этом участке и будет возводиться общественно-деловой центр, передает РИА Новости.



Напомним, что "Общественно-деловой центр "Охта", высота башни которой составляла 400 метров, планировали построить на набережной Невы напротив Смольного собора.



