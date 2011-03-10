Для проверки безопасности ФСБ предлагает ставить муляжи взрывных устройств

Заместитель руководителя службы экономической безопасности ФСБ РФ Сергей Чернышев сообщил, что для проверки и соблюдения безопасности на транспорте ФСБ предлагает ставить муляжи взрывных устройств.



На парламентских слушаниях комитета Госдумы РФ по транспорту Сергей Чернышев сказал: "Мы предлагаем определить Ространснадзору, МВД, ФСБ проведение проверок с использованием тест-объектов запрещенных к перевозке предметов". По словам С.Чернышева, ведомство также предлагает ввести внезапные проверки для субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков.