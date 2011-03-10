Депутаты Госдумы решили внести изменения в Семейный кодекс, добавив в него нормы уголовной ответственности. Теперь разведенные матери могут получить реальный срок за спор с отцом из-за ребенка.



В Государственной Думе обсуждается Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который в первом чтении уже получил одобрение, пишет Комсомольская правда.



Согласно новому законопроекту, разведенная мать может получить срок до 10 лет лишения свободы только лишь за то, что повезла ребенка на лечение или отвезла его погостить к бабушке с дедушкой, не получив на это письменного разрешения от своего бывшего супруга. По новому законопроекту, бабушки и дедушки в этой ситуации тоже нарушают Уголовный кодекс, когда приглашают своего внука или внучку к себе на отдых или на время, пока родители разводятся.



Сегодня такие действия подпадают под формулировку - "вывоз ребенка за пределы России или его незаконное перемещение, организованное группой лиц или по предварительному сговору".



По новому законопроекту, нарушением Уголовного кодекса будет также считаться "препятствование общению с ребенком другого родителя". То есть, когда мать не открывает дверь пьяному бывшему супругу или бабушка не пускает разбушевавшегося бывшего зятя в квартиру, то в этом случае они обе становятся преступниками, так как не дают бывшему мужу и бывшему зятю встречаться с ребенком.



В поправках к Семейному кодексу есть еще одно новшество - увеличивается возраст ребенка до 14 лет, когда он имеет право голоса в суде и решает сам, с кем из родителей ему жить. В этом возрасте ребенок официально становится дееспособным и получает паспорт, считают депутаты ГД РФ.