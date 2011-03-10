У центрального офиса партии "Единая Россия" в Переяславском переулке сегодня проходит одиночный пикет в защиту национального парка "Завидово".

Представители регионального отделения партии "Яблоко" и общественных организаций подмосковного города Клин выступают против строительства скоростной автомобильной трассы Москва - Санкт-Петербург через "Завидово".

Одна из участниц этой однодневной акции сообщила, что общественность намерена привлечь внимание партии "Единая Россия" и ее лидера Владимира Путина, передают "Интерфакс". Активисты требуют не допустить разрушения национального парка "Завидово".