Защитники национального парка "Завидово" пикетируют офис "Единой России"
10 марта 2011, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]
У центрального офиса партии "Единая Россия" в Переяславском переулке сегодня проходит одиночный пикет в защиту национального парка "Завидово".
Представители регионального отделения партии "Яблоко" и общественных организаций подмосковного города Клин выступают против строительства скоростной автомобильной трассы Москва - Санкт-Петербург через "Завидово".
Одна из участниц этой однодневной акции сообщила, что общественность намерена привлечь внимание партии "Единая Россия" и ее лидера Владимира Путина, передают "Интерфакс". Активисты требуют не допустить разрушения национального парка "Завидово".