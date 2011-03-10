Новым мэром Тулы избран Евгений Авилов

Новым мэром города Тула избран Евгений Авилов. Его кандидатуру поддержали более 31 из 34 депутатов Тульской городской Думы. Нового мэра депутаты выбирали рейтинговым голосованием.



Ранее Евгений Авилов занимал пост заместителя председателя Тульской областной Думы. Только трое из 34 депутатов проголосовали за Владимира Тимакова, передает РИА «Новости». Предыдущий мэр города Алиса Толкачева была отправлена в отставку 2 марта за неисполнение должностных обязанностей.