Член Общественной палаты Анатолий Кучерена призвал главу Мосгорсуда Ольгу Егорову подать в отставку в связи с критикой и нарастающим недовольством работой московской судебной системы.



В частности, председатель комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы Анатолий Кучерена сказал: "В последнее время московскую судебную систему трясет – к сожалению, это действительно так. В частности, у нас в Палате открыта "горячая линия" по судам, туда поступает много звонков, и люди недовольны тем, как действуют московские суды. Но в конечном итоге все упирается в Мосгорсуд, и я полагаю, что в данной ситуации его председатель должна уйти в отставку".



По его мнению, "критики заслуживают не только то, как районные суды и Мосгорсуд проводят рассмотрение тех или иных дел, но и кадровая политика руководства Мосгорсуда", передает Интерфакс.

Далее Анатолий Кучерена особо подчеркнул, что "абсолютно сознательно подписал письмо 55-ти", он сказал по этому поводу: "Просто я против того, чтобы судей оскорбляли – лучше просто объективно разбираться в ситуации и делать правильные выводы".



Напомним в письме, о котором шла речь выше, более 50 представителей общественности выступили с обращением в защиту российской судебной системы, которая, как считают подписавшие этот документ, подвергается дискредитации на фоне второго дела руководителей "ЮКОСа". Авторы письма считают, что "необходимость глубокого реформирования системы правосудия в России очевидна, это признается и президентом, и гражданами, и самими представителями судебного сообщества".