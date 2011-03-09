Совместить две планируемые индексации социальных пенсий в одну - Путин

Премьер-министр России Владимир Путин предложил совместить две планируемые индексации социальных пенсий в одну: индексацию 1 апреля и 1 июля произвести с апреля 2011 года.



На встрече с главой общественной организации "Союз пенсионеров России", первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Валерием Рязанским, Владимир Путин сказал: "Мы с 1 апреля должны проиндексировать социальные пенсии по инфляции, а затем с 1 июля текущего года ещё раз проиндексировать социальные пенсии по прожиточному минимуму. Но вторая индексация – она небольшая, незначительная. Поэтому у меня есть предложение. Чтобы для людей это было более чувствительно – цифры там и так не очень большие, – совместить две индексации. В одну – апрельскую и июльскую. Люди будут побольше получать денег более длительный период времени – не с июля, а уже с апреля.



Далее Владимир Путин добавил, что если инфляция в этом году превысит 6%, то все трудовые пенсии будут проиндексированы еще раз.