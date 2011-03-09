Взрывные устройства искали сегодня в 10 российских вузах

Сегодня в десяти вузах в различных регионах России искали взрывные устройства, проводилась эвакуация, обследование зданий с собаками, однако никаких взрывных устройств найдено не было.



Письма о заложенных взрывных устройствах пришли на электронную почту Сибирского федерального университета в Красноярске, в Новосибирский госуниверситет, в Омский госуниверситет путей сообщения, в университеты в Барнауле и Горно-Алтайске. Такие же сообщения получили в Мурманском, в Ижевском, в Ставропольском госуниверситетах, а также в МГУ.



По словам следователей, все электронные письма о заложенных взрывных устройствах были отправлены при помощи сервера, который зарегистрирован за границей, "почерк" злоумышленников совпадает, так как электронные письма приходили непосредственно в вузы. В настоящее время поисками злоумышленников или злоумышленника занялись спецслужбы.