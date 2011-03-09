В России в 2010 году было предотвращено более 90 терактов

Заместитель руководителя аппарата НАК Евгений Потапов сообщил, что в 2010 году в России удалось предотвратить более 90 терактов благодаря деятельности Национального антитеррористического комитета (НАК).



По словам Евгения Потапова, в России в 2010 году сохранялся высокий уровень террористической активности, однако в этих условиях НАК принял меры к усилению межведомственной координации для силового подавления бандподполья, прежде всего в северокавказском регионе, и активизировал профилактические меры по противодействию идеологическому давлению террористов.



Евгений Потапов, в частности, сказал: "В результате за год удалось сорвать и предотвратить 93 теракта, которые могли не только повлечь многочисленные жертвы, но и подорвать экономику, дестабилизировать обстановку в отдельных регионах".



НАК удалось раскрыть практически все громкие теракты последнего времени, такие как взрывы в московском метро, на центральном рынке Владикавказа, военном полигоне "Дальний" в Буйнакске, на городском пляже Махачкалы, у кафе "Эрмитаж" в Пятигорске, в районе дворца культуры и спорта Ставрополя, на Ирганайской и Баксанской ГЭС и ряд других, передает РИА Новости.