Официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков сообщил - в связи со взрывом, произошедшим сегодня вечером на остановке общественного транспорта на Мичуринском проспекте, в Москве повышены меры безопасности.



По его словам, в местах массового скопления людей наряды сотрудников правоохранительных органов повысили бдительность: "Меры безопасности усилены в местах массового скопления людей в соответствии с указанием начальника ГУВД. Пешие наряды милиции, автопатрули и сотрудники Госавтоинспекции особое внимание должны обращать на остановки общественного транспорта", а также дополнительные меры безопасности милиция приняла и в столичном метро.



В настоящее время правоохранительные органы изучают несколько версий взрыва, который прогремел сегодня вечером у здания Академии ФСБ на Мичуринском проспекте. В результате взрыва пострадавших нет, незначительный ущерб получили припаркованные рядом с остановкой автомобили. В правоохранительных органах считают, что не исключено, что этот взрыв является отвлекающим маневром для совершения более серьезного преступления, передает Интерфакс.