Информация о сносе "Дома Критцкого" не соответствует действительности, заявил советник руководителя департамента культурного наследия Москвы Николай Переслегин.



Николай Переслегин, в частности, сказал: "Появившаяся в ряде СМИ информация об угрозе сноса памятника архитектуры "Жилой дом дворянина Константина Критцкого" по адресу Голиковский переулок, дом 9, строение 1 не соответствует действительности", цитирует слова Н.Переслегина Интерфакс.