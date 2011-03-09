В заповеднике "Завидово" автомагистраль Москва – Санкт-Петербург пройдет не по лесам, она может затронуть не более 200 га полевых угодий, об этом сообщил сотрудник администрации государственного комплекса "Завидово".



В частности, сотрудник администрации заповедника "Завидово" сказал: "Сам заповедник дорога практически не затронет, она коснется лишь не занятых лесом полевых угодий в районе станции Решетниково, и ущерба экологии и лесному хозяйству ее строительство не нанесет". По словам сотрудника администрации парка, земли, выделяемые под строительство автомагистрали, могут быть предоставлены только на компенсационной основе: "Те земли, которые, возможно, будут изъяты под строительство дороги, будут компенсированы заповеднику земельными участками в другом месте. В результате заповедник ничего не потеряет". Далее он подчеркнул, что строительство магистрали через заповедник не предполагает вырубки лесов: "Если бы дорога могла пройти через заповедные лесные зоны и предполагала вырубку лесов, мы бы такое строительство, конечно же, не разрешили", цитирует слова сотрудника администрации заповедника "Завидово" Интерфакс.



Напомним, представитель госкомпании "Автодор" ранее утверждал, что трасса вообще не пройдет по заповеднику.