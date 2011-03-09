После прекращения уголовного дела, Сторчак возвращается в Минфин РФ

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак возвращается в Минфин РФ из длительного отпуска после прекращения против него уголовного дела, где займется международными отношениями.



Согласно подписанному министром финансов РФ Алексеем Кудриным соответствующего приказа от 9 марта 2011 года, С.Сторчак будет курировать взаимодействие РФ с международными финансовыми институтами, такими как МВФ, МБРР, многосторонними форумами - G8, G20, Советом финансовой стабильности. Он также будет заниматься вопросами формирования государственной политики в области содействия международному развитию, интеграции в СНГ и ЕврАзЭС, включая работу Антикризисного фонда ЕврАзЭС, об этом сообщает пресс-служба министерства.