В 2011 году МЧС России планирует приобрести 4 вертолета Ка-32А

В 2011 году МЧС России планирует закупить 4 вертолета Ка-32А. Они будут использоваться для оказания экстренной помощи пострадавшим в авариях на трассах Москва - Санкт-Петербург.



Об этом сообщил представитель управления информации МЧС. Первые два вертолета должны поступить на оснащение авиаподразделений МЧС уже в мае, передает РИА Новости. Третий вертолет поступит в августе и четвертый - до 15 сентября. Всего в 2011-2012 годах планируется приобрести пять вертолетов данного типа.