Московская городская Дума приняла закон об универсальной электронной карте. На карте будет собрана медицинская, пенсионная и другая информация о владельце.



Карта позволит владельцу пользоваться услугами федерального и регионального уровня. Пользоваться картой москвичей никто не заставит, отметила после заседания Думы заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. До конца 2011 года будет подготовлена информация для создания базы данных. По данным РСН, у входа в здание Мосгордумы продолжается пикет. Около сотни противников внедрения универсальной карты держат свечи и хором поют молитвы.