Трасса Москва-Петербург не будет проходить через заповедник Завидово
9 марта 2011, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Проектируемая автомобильная трасса Москва-Санкт-Петербург не будет проходить по территории национального заповедника Завидово. "Появившиеся сообщения в СМИ - дезинформация".
Об этом заявили представители государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), передает "Интерфакс". Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в Клинском районе Московской области трасса пройдет через участок национального парка «Завидово». Здесь, пишет издание, запрещены любые строительные работы и расположена резиденция президента.