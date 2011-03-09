Трасса Москва-Петербург не будет проходить через заповедник Завидово

Проектируемая автомобильная трасса Москва-Санкт-Петербург не будет проходить по территории национального заповедника Завидово. "Появившиеся сообщения в СМИ - дезинформация".



Об этом заявили представители государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), передает "Интерфакс". Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в Клинском районе Московской области трасса пройдет через участок национального парка «Завидово». Здесь, пишет издание, запрещены любые строительные работы и расположена резиденция президента.