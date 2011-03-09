Собянин поручил проверить безопасность на платформах пригородных поездов

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился проверить безопасность на платформах пригородных электропоездов. Проверку проведут представители МЧС, ОАО "РЖД", ГУВД и ФСБ России.



По результатам проверки поручено выработать предложения по усилению безопасности пассажиров пригородного сообщения, сказал собеседник агентства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации. О необходимости усилить контроль транспортной безопасности после теракта в московском аэропорту Домодедово заявил президент РФ Дмитрий Медведев.



Проводить комплексное обследование остановочных пунктов пригородных электропоездов будут представители управления на транспорте МВД России по ЦФО, управления ФСБ России по Москве и Московской области, главного управления МЧС России по Москве, столичного ГУВД, ОАО "РЖД".