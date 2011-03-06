Теракт рассматривается в качестве версии катастрофы Ан-148

В качестве одной из четырех версий авиакатастрофы самолета Ан-148, который разбился во время испытательного полета в Белгородской области, рассматривается и террористический акт.

"Следствием проверяются четыре основные версии: ошибка пилота, заводской брак, некачественное топливо, террористический акт", - отмечается в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Напомним, самолет Ан-148, на борту которого находилось шесть человек, из них четыре гражданина Российской федерации - два пилота и два бортмеханика - и два гражданина государства Мьянма (Юго-Восточная Азия, полуостров Индокитай), потерпел катастрофу накануне в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области.