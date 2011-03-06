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Жители города в Томской области провели митинг в защиту отстраненного батюшки
6 марта 2011, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]
Прихожане храма Владимирской иконы Божьей Матери города Северска Томской области провели пикет около Томского епархиального управления, требуя не отстранять отца Михаила от прихода.
По словам собравшихся, которых было около 100 человек, отец Михаил возглавил приход храма Владимирской иконы Божией Матери 13 лет назад и активно занимался в Северске миссионерской работой.
Жительница Северска Наталья Рыбина в свою очередь объяснила: жители Северска опасаются, что с уходом отца Михаила прекратит существование и организованный настоятелем детский палаточный лагерь «Вифлеемская звезда», где на протяжении 13 лет отдыхали в том числе трудные подростки.
«Владыка ответил, что принимать решение, кто будет настоятелем храма, будет он. И для этого ему не надо мнение паствы и общественных организаций», – сообщил участник митинга, председатель областного союза ветеранов Афганистана Андрей Шарков, которому удалось переговорить с владыкой.
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