Масленица в Москве: чучела сожгут в парке культуры им.Горького и Измайловском

Сегодня в столице отмечают "Широкую Масленицу". Чучела Масленицы – символа уходящей зимы - будут сожжены в Парке культуры им. Горького и Измайловском парке.



Масленичные гуляния пройдут и в других парках города, гостей ждут театрализованные представления, концерты, игры и конкурсы, сообщает "Эхо Москвы".



С полудня на Васильевском спуске в Масляничном городке можно будет принять участие в перетягивании каната, ходьбе на ходулях, а также сыграть в городки. Завершится праздник фейерверком у стен Кремля.