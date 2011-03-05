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Юрий Сидоренко: Государство должно бросить все силы на защиту судей
5 марта 2011, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Совета судей РФ Юрий Сидоренко сегодня в эксклюзивном интервью Российскому агентству правовой и судебной информации заявил о том, что государство обязано задействовать все ресурсы для защиты судей.
По словам Сидоренко, государство должно всю свою мощь пускать в ход, чтобы раскрыть эти убийства. "Чтобы неповадно было, чтобы знали, что нельзя поднимать руку на представителя закона", - подчеркнул председатель Совета судей России.
Сидоренко напомнил, что в апреле 2010 года в центре Москве был убит судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов, известный своим участием в процессах над националистами. Данное преступление по-прежнему не раскрыто.
По данным председателя Совета судей, за последние пять лет в России было убито до десяти судей, сообщает РИА Новости. По мнению Юрия Сидоренко, судья в России не защищен от давления общества, крайней формой которого является убийство.
"Чтобы судья мог противостоять давлению, он должен быть защищен: и законом и уважением к судебному решению, к профессии судьи", - подчеркнул он.
Председатель Совета судей РФ Юрий Сидоренко сегодня также заявил о том, что выступление общественных деятелей против информационной кампании по давлению на судебную систему, известное как "Обращение 55", является мужественным восстанием против навязанных обществу предубеждений.
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