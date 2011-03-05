8 марта автоинспекторы не будут штрафовать женщин за мелкие нарушения ПДД

В Москве в Международный женский день, 8 Марта, женщин не будут штрафовать за мелкие нарушения на дороге. Об этом сообщил начальник столичного ГУВД Владимир Колокольцев.



Московские автоинспекторы будут особенно вежливы и предупредительны с дамами. Колокольцев порекомендовал женщинам не садиться за руль после праздничного застолья. 8 Марта, по словам начальника ГУВД, милиционеры проявят заботу и по отношению к женщинам-коллегам. Большинство женщин освободят от дежурства.