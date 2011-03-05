Коммунисты возложили цветы к могиле Сталина

В Москве в субботу прошла акция памяти по случаю 58 годовщины со дня смерти Иосифа Сталина. Около 700 коммунистов возложили цветы к могиле Сталина у Кремлевской стены.



Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы". В эфире радио Дарья Митина, в прошлом известная комсомолка, рассказала о том, какие ассоциации у нее вызывает личность вождя. «Ни одна фигура не вызывает столь повышенного интереса и такой бури эмоций. Даже Ленин, более классический коммунист, не вызывает такой ожесточенной полемики. Сталина будут поднимать на знамя, как пожилые люди, так и молодые».