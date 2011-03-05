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Роспотребнадзор: Рентген-cканирование людей в аэропортах может привести к раку
5 марта 2011, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
Частое рентген-cканирование пассажиров в аэропортах может привести к раку. Об этом предупреждает Роспотребнадзор. Аппараты для рентген-сканирования установлены во многих аэропортах мира.
Современные технические средства для досмотра пассажиров используются и в России - в московском аэропорту Домодедово. Если за одно исследование человек получает 0,3-0,4 мкЗв, то для каждого отдельного человека таких исследований не должно быть более 20 в год, напоминает Роспотребнадзор. При этом контроль доз и идентификация гражданина при повторных сканированиях должны обеспечиваться специальными программами, которыми оснащаются сканирующие людей устройства. Частое использование сканеров может привести к лучевым и онкологическим заболеваниям.
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