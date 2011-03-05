Нургалиев: Активизация боевиков в КБР вызвана сокращением финансовой подпитки

Активизация боевиков в Кабардино-Балкарии вызвана сокращением финансовой подпитки бандподполья. Об этом заявил глава МВД РФ Рашид Нургалиев. Оперативная обстановка в КБР остается сложной.



Такое заявление Нургалев сделал, выступая в субботу в Нальчике на оперативном сборе руководящего состава республиканского МВД. Финансовая база подпитки бандподполья, по словам министра, резко сократилась в свете положительных процессов, происходящих в Кабардино-Балкарии. Это, в частности, "позитивные экономические преобразования в условиях динамичного развития туристического кластера, общественно-политического и духовного оздоровления региона", - отметил Нургалиев.



Именно это, по его словам, "вызвало активизацию их (боевиков) противоправной деятельности, направленной на вымогательство и получение дополнительных источников финансирования". "Об этом свидетельствуют и последние резонансные преступления в Кабардино-Балкарии, которые потрясают своей жестокостью и цинизмом и вызывают озабоченность", -цитирует Нургалиева РИА Новости.