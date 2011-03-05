В МВД России работают более 180 тысяч женщин

В российской милиции служат более 180 тысяч женщин. Большинство женщин предпочитают работать следователями, нередко они выбирают работу с трудными подростками. Об этом в преддверии Международного женского дня сообщил начальник управления информации и общественных связей МВД России Валерий Грибакин. По его словам, пять представительниц прекрасного пола возглавляют городские и районные отделы милиции. Около тысячи занимают должность заместителя начальника, передает РСН.



