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В МВД России работают более 180 тысяч женщин
5 марта 2011, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
В российской милиции служат более 180 тысяч женщин. Большинство женщин предпочитают работать следователями, нередко они выбирают работу с трудными подростками. Об этом в преддверии Международного женского дня сообщил начальник управления информации и общественных связей МВД России Валерий Грибакин. По его словам, пять представительниц прекрасного пола возглавляют городские и районные отделы милиции. Около тысячи занимают должность заместителя начальника, передает РСН.
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