Премьер-министр России Владимир Путин продлил полномочия Алексея Миллера в качестве главы "Газпрома", об этом он сообщил сегодня журналистам: "Да, это так, я подписал ее вчера".



Алексей Миллер работает в "Газпроме" с мая 2001 года и является председателем правления ОАО "Газпром" - крупнейшей российской нефтегазовой компании, контрольный пакет акций которой находится у государства. В 2002 году он ста заместителем председателя совета директоров ОАО "Газпром", а в 2008 года его избрали председателем совета директоров российской газовой монополии.