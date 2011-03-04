Россияне считают Аллу Пугачеву символом российской женщины

ВЦИОМ провел опрос, в котором предложил россиянам ответить на вопрос - кого они считают символом российской женщины. Результаты опроса показали, что победила Алла Пугачева.



Всероссийский опрос был проведен 27-28 февраля 2011 года, в котором участвовали 1,6 тыс. человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России.



Итоги опроса показали, что 16% респондентов считают Аллу Пугачеву символом российской женщины, при этом, выше оценку приме российской эстрады дают мужчины - 20% из всех опрошенных.



В первую тройку самых главных женщин России попали: губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, которая набрала 9% и космонавт Валентина Терешкова, у которой 6%.



В пятерке рейтинга оказалась и София Ротару, которая набрала 5%.



Еще для 5% опрошенных символом российской женщины стали мама, жена или дочь.



А первую десятку рейтинга продолжили: политик Ирина Хакамада - 4%, композитор Александра Пахмутова - 3%. Певица Надежда Бабкина и певица Валерия, телеведущая Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, фигуристка Ирина Роднина, министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова, за них проголосовали по 2% россиян.