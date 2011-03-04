Организатор убийства депутата Галины Старовойтовой назвал имя заказчика

Юрий Колчин - организатор убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой назвал имя заказчика этого преступления, это - экс-депутат Михаил Глущенко, об этом сегодня сообщает "Фонтанка.ру".



До недавнего времени считалось, что заказчик убийства Галины Старовойтовой не установлен, следствие по делу было приостановлено. И вот теперь Колчин, который все это время отрицал причастность Глущенко к преступлению и, кстати, был хорошим знакомым экс-депутата, изменил свои показания и подтвердил, что заказчиком убийства являлся экс-депутат Глущенко. Сам Колчин был в свое время сотрудником Главного разведуправления Генштаба, входил в "тамбовскую" преступную группировку. За организацию убийства Галины Старовойтовой был приговорен к 20 годам колонии.



Теперь о Глущенко. Он стал депутатом Госдумы в 1996 году и числился членом парламента вплоть до 1999 года, имея судимость за изнасилование. Он также входил в "тамбовскую" группировку и имел кличку - Миша Хохол. В 2009 году Глущенко был задержан по подозрению в организации убийства трех россиян на Кипре - экс-депутата Госдумы Вячеслава Шевченко, бизнесмена Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Именно в это время расследование убийства Г. Старовойтовой возобновилось.



Напомним, Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года.