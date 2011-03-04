Виновник ДТП, в котором пострадал Владимир Шаманов, осужден на 6 лет

Зареченский районный суд Тулы осудил на шесть лет колонии-поселения гражданина Таджикистана Давлатшо Элбегиева, протаранившего в конце октября прошлого года служебный автомобиль командующего ВДВ РФ Владимира.



Согласно приговору суда, Элбегиев также лишен водительских прав на три года.



Напомним, 30 октября 2010 года под Тулой, на первом километре Московского шоссе, грузовик "МАЗ" под управлением Элбегиева выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебной машиной Шаманова. Водитель служебного BMW погиб на месте. Командующий ВДВ, его помощник Олег Черноус и командир тульского соединения ВДВ Алексей Наумец были госпитализированы.