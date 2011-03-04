ГУВД: В Подмосковье задержаны лжецелительницы

На днях сотрудниками уголовного розыска УВД по Егорьевскому району по подозрению в совершении мошеннических действий были задержаны две лжецелительницы 27 и 39 лет - жительницы Орехово-Зуево, сообщили "Аргументам.ру" в пресс-службе ГУВД по Московской области.

С ноября 2010 года по февраль текущего в милицию начали поступать заявления о хищении денежных средств путем обмана, а жертвами злоумышленниц стали пожилые люди в возрасте от 60 до 85 лет. Потерпевшим предлагались нетрадиционные услуги по исцелению, стоимость таких «лечебных» процедур в среднем составляла от 130 000 до 150 000 рублей.

Следственными органами Егорьевского УВД было возбуждено четыре уголовных дела по признакам мошеннических действий, предусмотренных ст. 159 УК РФ.