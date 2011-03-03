Власти Москвы выделят около 30 млрд рублей на детское здравоохранение

В течение двух лет власти Москвы выделят на детское здравоохранение около 30 миллиардов рублей. С таким заявлением на встрече с заслуженными женщинами города выступил мэр столицы Сергей Собянин.



По его словам, 30 миллиардов - больше четверти всего бюджета, выделяемого на развитие здравоохранения. Градоначальник также заявил, что московские власти по-прежнему будут поощрять денежными выплатами многодетные семьи, передает радио "Маяк". Помимо этого, власти города будут заниматься обучением молодых мам новым профессиям.