Власти Москвы выделят около 30 млрд рублей на детское здравоохранение
3 марта 2011, 22:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В течение двух лет власти Москвы выделят на детское здравоохранение около 30 миллиардов рублей. С таким заявлением на встрече с заслуженными женщинами города выступил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, 30 миллиардов - больше четверти всего бюджета, выделяемого на развитие здравоохранения. Градоначальник также заявил, что московские власти по-прежнему будут поощрять денежными выплатами многодетные семьи, передает радио "Маяк". Помимо этого, власти города будут заниматься обучением молодых мам новым профессиям.