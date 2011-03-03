Каждый третий россиянин употребляет алкоголь без повода. Таких 38%, 26% пьют "за кампанию", 16% отмечают получение зарплаты, а 3,5% алкоголем отмечают выходной. Исследование социологов опровергло расхожее суждение, что спиртное в стране пользуется популярностью из-за безработицы. Россия, по итогам последних исследований, не является самой пьющей страной в мире. Первое место в таком рейтинге на данный момент занимает Молдавия, передает радио "Маяк". Здесь в среднем алкогольных напитков выпивается более 18-ти литров в год на душу населения.