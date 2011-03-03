Собянин пообещал поднять зарплату московских учителей

Зарплаты учителей в разных школах столицы сильно отличаются друг от друга по размерам. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник намерен уравнять их в сторону повышения.



На встрече с заслуженными женщинами столицы Собянин заявил: "В Москве высокая дифференциация зарплат учителей. Есть школы, где средняя заработная плата доходит до 50 тысяч рублей, а есть, где до 25 тысяч рублей". "Такую дифференциацию необходимо нивелировать", – цитирует мэра РИА Новости. По словам Собянина, в Москве продолжится строительство новых школ. «Кроме этого, нам необходимо заняться благоустройством школьных дворов», – сказал мэр.