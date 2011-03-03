Кадыров: В Чечне за последнее время предотвращен ряд терактов

За последнее время в Чечне предотвращен ряд терактов, которые могли привести к большим человеческим жертвам. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.



Предотвращение терактов, по словам Кадырова, стало возможным благодаря успешной работе оперативников. Поэтому, заявил глава республики, необходимо особое внимание уделять именно оперативно-розыскной работе. Такое заявление Кадыров сделал, выступая на встрече с руководством МВД по Чечне и командирами подразделений.



"Шайтаны планировали серию терактов на территории республики, действия оперативников позволили их предотвратить, мы и впредь должны работать на упреждение, усилить оперативно-розыскную работу, слов "не можем найти" в вашем лексиконе не должно быть вообще", - цитирует Кадырова РИА Новости. Своевременно добытая информация, по мнению Кадырова, оказывает решающее значение на исход спецоперации. На встрече глава Чечни вручил двум офицерам высшую награду республики - ордена Кадырова, еще 11 офицеров и бойцов получили медали.



Накануне в Грозном был уничтожен главарь действовавшей в Ингушетии бандгруппы Арби Сигаури. По словам министра внутренних дел Чечни, Руслана Алханова, убитый прибыл в республику для совершения диверсионно-террористических акций.